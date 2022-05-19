19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda devam eden törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
Törene Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Karakoç ile vatandaşlar katıldı.
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