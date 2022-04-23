DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23.04.2022 13:27

Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Vali Münir Karaloğlu, çocukların bulunduğu alanı gezerek, onlarla selamlaştı, protokolde her iki yanına çocukları oturttu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, dans ve halk oyunu gösterisi yaptığı etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali konuşma yaptı.

Vali Karaloğlu tarafından halk oyunu ekibine hediyeler verildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkez ilçe kaymakamları, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

YORUMLAR
500
İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği İEÜ Medical Park'ta panayır havasında 23 Nisan şenliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement