DİYARBAKIR 3 gün önce doğum günü olan Eflin'in katili için özel ekip kuruldu - Son Dakika

3 gün önce doğum günü olan Eflin'in katili için özel ekip kuruldu

DİYARBAKIR'da, dün kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, kaçan şüphelinin havaya açtığı rastgele ateş sonrası, ailesiyle misafirliğe gittiği evin penceresinde kurşun isabet eden ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eflin Günbey (5), otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şüphelinin yakalanması amacıyla kurulan özel ekip, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. 7 Temmuz'da 5 yaşına giren Günbey'den geriye, ailesinin çektiği cep telefonu görüntüleri kaldı. Olay, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kahvehanenin önüne gelen 1 kişi, tabancayla ateş açmaya başladı. Saldırıda 3 husumetlisini yaralayan şüpheli, kaçarken, Palu Sokak'ta havaya rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Ailesiyle misafirliğe gittiği evde karnından yaralanan Günbey, annesi Ümran Günbey tarafından hemen Selahaddin Eyyubi Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Günbey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eflin'in cenazesi, Hazro ilçesi kırsal Çökeksu Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel bir ekip oluşturuldu. Sur ve Bağlar ilçesinde, ekipler tarafından belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. 7 Temmuz'da 5 yaşına girdiği öğrenilen Eflin'ten geriye, ailesine şarkı söylediği cep telefonu görüntüleri kaldı.