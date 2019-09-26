Son Dakika Haberleri: Diyarbakır 3 pkk'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Diyarbakır 3 pkk'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

2 gün önce

DİYARBAKIR 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

DİYARBAKIR 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır 3 pkk'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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