Diyarbakır 3 pkk'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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DİYARBAKIR 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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