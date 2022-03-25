Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı

25.03.2022 13:33
Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu tamamladı.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu tamamladı. 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı, 5 iş yeri ile 16 aracın zarar gördüğü patlamanın sebebi hazırlanan raporda, 'sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği kanaatine varıldı' şeklinde açıklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu ortaya çıktı. Raporda 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı, 5 iş yeri ile 16 aracın zarar gördüğü patlamanın sebebinin, sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği ifade edildi.

YARALILARIN İSİMLERİ

Olayda yaralananların isimler ise şöyle:

"Ali Erdil, Emre Guger, Necati Guger, Muharrem Karaca, İhsan Toprak, Veysi Kahraman, Medet Dal, Baran Dal, Harun Uğurlu, Mustafa Esim ve Mahmut Taşka".

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesindeki bir torna atölyesinde saat 09.15 sıralarında meydana gelmiş, yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edilmişti. Yaşanan olayda 5'i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 iş yeri ile 16 araçta ise maddi çapta hasar oluşmuştu.

(Sedat Irmak-İHA)

Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı
Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı
Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı
Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: 'Böyle patlama ancak savaşlarda olur' Son dakika haberleri | Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: 'Böyle patlama ancak savaşlarda olur' Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: 'Böyle patlama ancak savaşlarda olur' Son dakika haberi: Sanayi Sitesi esnafı patlama anını anlattı: 'Böyle patlama ancak savaşlarda olur'

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:25:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement