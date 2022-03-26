Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı

26.03.2022 00:57
Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu tamamladı.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu tamamladı. 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı, 5 iş yeri ile 16 aracın zarar gördüğü patlamanın sebebi hazırlanan raporda, 'sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği kanaatine varıldı' şeklinde açıklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaşanan patlamaya ilişkin itfaiye raporunu ortaya çıktı. Raporda 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı, 5 iş yeri ile 16 aracın zarar gördüğü patlamanın sebebinin, sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği ifade edildi.

Yaralıların isimleri

Olayda yaralananların isimler ise şöyle:

"Ali Erdil, Emre Guger, Necati Guger, Muharrem Karaca, İhsan Toprak, Veysi Kahraman, Medet Dal, Baran Dal, Harun Uğurlu, Mustafa Esim ve Mahmut Taşka".

Olayın geçmişi

Olay dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesindeki bir torna atölyesinde saat 09.15 sıralarında meydana gelmiş, yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edilmişti. Yaşanan olayda 5'i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 iş yeri ile 16 araçta ise maddi çapta hasar oluşmuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da bin 433 personelin katıldığı deprem tatbikatına katıldı İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da bin 433 personelin katıldığı deprem tatbikatına katıldı Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır, Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır 3. Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement