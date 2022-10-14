Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan M.B. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 9 parça halinde 10.84 gram kubar esrar ve 0,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken suç geliri olarak değerlendirilen bin 335 TL'ye el konuldu.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır 3. sayfa haberi | Bismil'de uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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