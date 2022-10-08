Diyarbakır haberleri: Diyarbakır AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden Eğil Barajı'nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri: Diyarbakır AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden Eğil Barajı'nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı

08.10.2022 15:49

Edinilen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden Eğil Barajı'nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı Diyarbakır AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 2022 Afet tatbikat yılı çerçevesinde Eğil Barajı'nda Akarsularda Arama Kurtarma ve Diyarbakır AFAD dalgıçlarının katılımıyla su altı ve su üstü arama...

Diyarbakır AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden Eğil Barajı'nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı

DİYARBAKIR - Diyarbakır AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 2022 Afet tatbikat yılı çerçevesinde Eğil Barajı'nda Akarsularda Arama Kurtarma ve Diyarbakır AFAD dalgıçlarının katılımıyla su altı ve su üstü arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da yazın artan boğulma vakalarına karşı 22 personel, 2 bot, 5 araç ile su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Eğil Baraj göletinde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta boğulan vatandaş ihbarının geldiği anda AFAD Diyarbakır ekipleri alarm durumuna geçti. Yaz aylarında bölgede sık görülen boğulma ve mahsur kalma vakalarına daha hızlı ve daha etkin müdahale etmek olarak belirlenen tatbikat başarıyla neticelendirildi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Diyarbakır AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden Eğil Barajı'nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri: Diyarbakır AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden Eğil Barajı'nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı - Son Dakika
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