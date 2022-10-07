Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan operasyonlarda 3 bin 562 şüpheli yakalanırken, 201 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 203 tabanca, 31 av tüfeği, 46 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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