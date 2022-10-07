Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı

07.10.2022 11:27
Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı

Diyarbakır 3. sayfa haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan operasyonlarda 3 bin 562 şüpheli yakalanırken, 201 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 203 tabanca, 31 av tüfeği, 46 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi.

Halkın huzurunun devamı için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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