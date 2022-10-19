Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Bismil'de narkotik uygulamasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Bismil'de narkotik uygulamasında 1 kişi tutuklandı

19.10.2022 10:34
Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Bismil'de narkotik uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır haberler: Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 65 gram ağırlığında kubar esrar olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 65 gram ağırlığında kubar esrar olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde 65 gram ağırlığında kubar esrar olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen bin USD ve 4 bin 700 TL'ye el konuldu. Araçta bulunan F.U. (27) ve M.Z.B. (33) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli F.U. (27) Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Z.B. (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Bismil'de narkotik uygulamasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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