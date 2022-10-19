Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde 65 gram ağırlığında kubar esrar olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen bin USD ve 4 bin 700 TL'ye el konuldu. Araçta bulunan F.U. (27) ve M.Z.B. (33) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Bismil'de narkotik uygulamasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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