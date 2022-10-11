Son Dakika | Bismil'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 205 gram kubar esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
H.Y'nin (33) evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiğini bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, 205 gram kubar esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
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