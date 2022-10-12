Son dakika haberleri! Petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı

12.10.2022 09:59

Son dakika 3. sayfa haberine göre Petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı Diyarbakır'da petrol boru hatlarında sondaj usulüyle varilleri çalan şebeke, şafak operasyonuyla çökertildi.

Petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da petrol boru hatlarında sondaj usulüyle varilleri çalan şebeke, şafak operasyonuyla çökertildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeyi çökertti. Organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü, 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi. Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı - Son Dakika
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