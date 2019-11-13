Diyarbakır 45 kentin marka lezzetleri diyarbakır'da sergilendi

45 kentin marka lezzetleri Diyarbakır'da sergilendi

DİYARBAKIR'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gurme Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı'nda 45 kentin marka lezzetleri sergilendi. Fuarın gözdesi 21 metre uzunluğunda mangalda pişirilen Diyarbakır ciğeri oldu.

Gurme 2019 Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetlinin katımıyla fuarın açılışı töreninde kurdele yerine Diyarbakır'ın yöresel örgü peyniri kesilerek yapıldı.

'ŞİMDİ SIRA DİYARBAKIR'I GÜZELLİKLERLE ANLATMA ZAMANIDIR'

Fuar için düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır'ın geçmişte sadece dumanlar, ölüm ve terör haberleriyle gündeme geldiğini belirterek, kentin güzelliklerinin anlatılmasının zamanı olduğunu söyledi. Eker, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın önümüzdeki süreçlerde bölgeyle birlikte, Türkiye'yle birlikte, Ankara'yla, Antalya'yla, buraya gelen diğer bütün vilayetlerle birlikte gelişir ve kalkınır. Bu lezzetleri biz dünyaya tanırız. Eksiğimiz, geçmişte televizyonlar sadece duman görüntüsü verdi, sadece ölüm haberlerini verdi, sadece terör saldırıları haberleri verdi, başka bir şey vermediler. Şimdi sıra Diyarbakır'ı güzelliklerle anlatma zamanıdır. Bu fuar bu nedenle çok önemlidir."

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da, uluslararası alanda Diyarbakır'ın tanıtımında, sahip olduğu bütün zenginliklerin yanı sıra, lezzetleri de yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu perspektifte tescilli ürünlerimizi çoğaltmak, ki bugün var olan peynirinden kadayıfına kadar bir dizi ürüne, bir çoklarını katmak, bununla ilgi süreçlerde uluslararası alanda yaratıcı şehirler noktasında UNESCO zincirine dahil olmak, bu bağlamda Diyarbakır'ın markalaşmasını, yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak, önce Diyarbakır'a bu sorumluluğa sahip çıkmakla ilgilidir" dedi.

Bu yılki fuarın onur konuğu Malatya olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, "Yerel ürünlerimizi, yerel mutfağımızı evrenselleştirmek, başka insanlarla tanıştırmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor. Bu anlamda Diyarbakır gıda ve yöresel lezzetler fuarının ikincisi düzenleniyor. Bu kültürün gelişmesine ve ekonomik yönde mutfağın kullanılmasına önemli imkanlar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök, gastronomi yazarları, akademisyenler, blogerler ve şeflerin de katılım sağladığı fuarda 45 kentin lezzetleri görücüye çıktı. 172 firmanın stant açtığı fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, fuarın gözdesi 21 metre uzunluğunda mangalda pişirilen Diyarbakır ciğeri oldu.

Birbirinden farklı tatların görücüye çıktığı fuar 17 Kasım'da sona erecek.