Diyarbakır, 56 saatlik kısıtlamayla sessizliğe büründü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır 'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

DİYARBAKIR'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

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