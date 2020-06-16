DİYARBAKIR 6 yıldır 3 metrekarelik barakada yaşıyor - Son Dakika

6 yıldır 3 metrekarelik barakada yaşıyor

DİYARBAKIR'da, ailesiyle tartışıp evden ayrılan Ali Savaş (55), sanayi sitesindeki esnafın yardımıyla sacdan 3 metrekarelik baraka yaptı. 6 yıldır barakada yaşamını sürdüren Savaş, "Kimsem yok. Esnafın yardımıyla yaşıyorum. Artık yüzüm yok, yardım istiyorum" dedi.

Mardin'in Savur ilçesinden yıllar önce ailesiyle birlikte göç eden Ali Savaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine yerleşti. Savaş, ailesiyle yaşarken 6 yıl önce aralarında çıkan bir tartışma nedeniyle evini terk etti. Kalacak yer bulamayan ve bugüne kadar evlenemeyen Savaş, Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde kalmaya başladı. Savaş'ın kalacak yerinin olmadığını öğrenen sanayi sitesi esnafı hareke geçti. Esnafın, kendi imkanları ile yaptığı sacdan baraka artık Savaş'ın yaşam alanı oldu.

Barakada yaz mevsiminde sıcaktan kış mevsiminde ise soğuktan etkilendiğini söyleyen Savaş, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Savaş, yaşadığı barakayı aynı zamanda sticker, poster resimlerle süsleyerek yaşamanı sürdürüyor.

'BİR LOKMA EKMEĞİMİ HAYVANLARLA PAYLAŞIYORDUM'

Zorlu yaşam sürdürdüğünü, 6 yıldır ailesini görmediğini söyleyen Savaş, "Sanayi sitesi esnafı sayesinde bu barakada kalıyorum. 6 yıldır hayatımı burada sürdürmekteyim. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, her konu için duyarlıdır, bu yaşam için de duyarlılığını görsem mutlu olurum. Onu da çok seviyorum. Koronavirüs salgını sürecinde çok zorluklar yaşadım. Sokağa çıkma kısıtlamasında insanlar sokakta olmadığı için hayvanlarla burada arkadaş olmuştum. Benimle birlikte onlar da aç kaldılar. Bir lokma ekmek bulduğumda onlarla paylaşıyordum. Sanayi esnafı geçerken uğruyor. Çalışacak gücüm yok. Yaşlanmışım. Devlet büyüklerimize iş insanlarımızdan ve duyarlı vatandaşlara sesleniyorum, yardım bekliyorum" diye konuştu.

'AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR'

Sanayi sitesi esnafı Hasan Atlı, Savaş'ın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "O küçük barakayı, sanayi esnafının yardımıyla kendimiz yaptık. Baraka içinde kendine küçük bir dünya yapmış. Yaşamaya ve ayakta kalmaya çalışıyor. Sanayi esnafı olarak ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Günlük asgari yaşam şartlarını ve isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Yardım talebi var ama fakir olduğu kadar da aynı zaman da gururlu bir ağabeyimizdir. Biz sanayi esnafının gıda ve kıyafet yardımını kabul ediyor. Maddi karşılık kabul etmez, dürüst ve sevecen birisi. Biz ona üzüldüğümüz kadar o kendisi durumuna üzülmüyor. Bu kadar imkansızlığın içinde bile çok sevecen bir ağabeyimiz" dedi.

Esnaf Mehmet Salih ise Savaş'ı yaklaşık 1,5 yıldır tanıdığını ve iyi bir insan olduğunu ifade ederek, sanayi sitesindeki esnafın yardımıyla yaşadığını söyledi.