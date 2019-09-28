"Diyarbakır 7. Kitap Fuarı" açıldı

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı", TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Vali Vekili Nihat Karabiber, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yıl hem Türkiye hem de Ortadoğu için çok önemli bir kültür ticaret fuar merkezi oluşturma noktasında proje çalışmaları başlatıldığını belirten Karabiber, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Diyarbakır'ımız, gastronomi, ticaret, kültür sanat ve edebiyat alanında bölgenin ve Ortadoğu'nun önemli bir fuar ve kongre merkezi olma noktasında adım adım ilerliyor. Korkunun, öfkenin ve nefretin geride kaldığı günlerdeyiz. Dileğimiz burada 200 bin ziyaretçi sayısına kolaylıkla ulaşmaktır ama önümüzdeki yıllarda hedefimiz İstanbul'a yakın bir ziyaretçi sayısına ulaşmak."

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer ise Diyarbakır'da 7. kitap fuarını açmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, fuarda zengin etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkını buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz yılların yoğunluğu ve ziyaretçi ilgisiyle bugüne geldiklerini aktaran Seçer, "2019 yılını 450 bin ziyaretçiyle kapatmış olacağız. Yeni yılda da 2 yeni projenin müjdesini vereceğiz. Yazarlarımızla, edebiyatçılarımızla, kültür ve edebiyat dünyasını çocuklarımıza, gençlerimize ve 7'den 70'e tüm halka ulaştırmak için çok büyük bir çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de dünyada kültür endüstrisinin sinema ve bilgisayar endüstrisinden daha büyük bir sektöre sahip olduğunu belirtti.

Kocatürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye yayıncılık sektörü bilinenin aksine yılda 67 bin yeni kitap üreten bir sektördür. Bu 67 bin kitabın 61 bini basılı kitaptır diğerleri sesli ve e-kitaptır. Bu rakam dünya yayıncılık sıralamasında Türkiye'yi 6'ncı sıraya getiriyor. Bu, ülkenin bağımsız yayıncılığının başarısıdır. Bu başarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

Vatandaşlardan Gamze Geyik, kitap fuarının şimdiye kadar katıldığı en iyi fuarlardan biri olduğunu aktardı.

Diyarbakır'da geçmiş yıllarda terör olaylarından dolayı fuarların olmadığı ve yayınevlerinin bu tür etkinliklere katılmadığı bir dönemin yaşandığını belirten Geyik, "Birçok yayınevini burada görmek Diyarbakır adına çok güzel, umut verici. Diyarbakır'ın aslında batıdan bir farkı olmayan, gelişmiş ve okumayı seven bir kent olduğunu görüyoruz. Kitap fuarının açılması da bu şehri daha yaşanabilir kılan bir şey. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Katılım çok iyi." dedi.

Savaş Göçer ise eşi ve çocuklarıyla fuarı gezdiğini, çok beğendiğini anlatarak, haftalardır fuarın açılışını beklediklerini kaydetti.

Göçer, "Özellikle kızımızı okumaya alıştırmaya çalışıyoruz. Kendimizin de okuyabileceği kitaplar bakıyoruz. Diyarbakır için çok güzel bir fuar olmuş, sürekli devam etmesini istiyoruz. Kitap okumak insanları geliştirir, doğru yola sevk eder." diye konuştu.

160 yayınevi ve 250 yazarın konuk olacağı fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. 9 gün sürecek olan fuar, her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 6 Ekim'de de 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.