Son Dakika Haberleri: Diyarbakır 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye

Diyarbakır 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye

34 dakika önce

79 gündür açlık grevinde olan HDP'li Güven'e tahliye (2)CEZAEVİNDEN ÇIKTIDiyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı.

79 gündür açlık grevinde olan HDP'li Güven'e tahliye (2)

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Diyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri ve ailesi tarafından cezaevi çıkışında karşılanan Güven, ambulansla evine götürüldü. Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan HDP'li Buldan, Leyla hanım tahliye oldu. Elbette bu olumlu bir gelişme ancak Leyla hanımın açlık grevi devam ediyor, kendi kararıyla birlikte. Şimdi çıktı, eve gidiyor. Biz de yanına ziyarete gidiyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde Açlık Grevi Yapan HDP Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi Tahliye Edilen Leyla Güven, Cezaevinden Ambulansla Çıkarıldı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:47:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]