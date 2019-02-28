Diyarbakır 800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi
41 dakika önce
800 yıllık dini kitap ele geçirildiDiyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi.
800 yıllık dini kitap ele geçirildi Diyarbakır
'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem
'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi. Kitabın 800 yıllık olduğu belirtilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:58 Kaynak: DHA
İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar
Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı
HGS'yi Kuran Şirket Konkordato İlan Etti
Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün