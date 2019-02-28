Son Dakika Haberleri: Diyarbakır 800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi

Diyarbakır 800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi

41 dakika önce

800 yıllık dini kitap ele geçirildiDiyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi.

800 yıllık dini kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi. Kitabın 800 yıllık olduğu belirtilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:58 Kaynak: DHA

Jandarma, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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