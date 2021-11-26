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Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak - Son Dakika

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

26.11.2021 20:54
Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı tarafından yapılacak 32 derslikli ilkokulun temeli törenle atıldı.

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı tarafından yapılacak 32 derslikli ilkokulun temeli törenle atıldı.

Vali Münir Karaloğlu, DİMER Grup bünyesinde faaliyet yürüten DİMİN Madencilik tarafından Bağlar ilçesinde yaptırılacak 32 derslikli Raif Türk İlkokulu'nun temel atma törenindeki konuşmasında, en büyük varlık, zenginlik ve umutların gençler olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da ilk, orta ve lisede eğitim-öğretime devam eden öğrenci sayısının 450 bini geçtiğini aktaran Karaloğlu, bu sayının bazı vilayetlerin nüfusundan daha çok olduğunu ve bunun büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.

Kent olarak sahip oldukları genç nüfusun önemine değinen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Elbette ki bu genç nüfusu şehrimiz ve ülkemiz için bir değere ve zenginliğe dönüştürmek, bu genç nüfusun iyi eğitilmesinden geçiyor. Diyarbakır'da, hem devlet bütçesinden hem hayırseverlerimizden hem uluslararası fonlardan şu anda büyük bir eğitim seferberliği var, 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışmamız var. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Diyarbakır, gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak."

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere çok önem verdiklerini ve "Uyanış Gençlik" mottosuyla eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlere destek olduklarını dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bütün gayemiz, bütün isteğimiz çocuklarımız iyi eğitilsin. Düşünen insan olsunlar. Edindikleri bilgiyi kendileri, aileleri, ülkeleri, milletleri için değere dönüştüren gençler olsunlar ve artık çocuklarımız birilerinin istismarına uğramasın. Birilerinin akıllarını, birilerinin aklına kiraya vermesin istiyoruz. Bu toprakların geçmişte yetiştirdiği çok önemli bilim insanları var. Yine bu topraklar, o geleneğe dönsün ve yine bu topraklar üreten insanları üretmeye devam etsin diye bir gayretimiz var. Mesafe de alıyoruz, verdiğimiz emeğin karşılığını kat kat geri aldığımızı görüyoruz."

DİMER Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Dimin Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Türk de okul yaptırmanın her yerde ve her durumda hayırlı bir iş olduğunu belirtti.

Okulun daha iyi bir geleceğin inşa edildiği yer olduğunu ifade eden Türk, "Her okul gibi bizim okulumuz da gelecek nesillere bir hediyedir. Okulumuzun öğrencilerinin, hayata üretken bireyler olarak katılmasını, kendilerine, ailelerine ve ülkelerine değer katan bireyler olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından butona basılarak temele beton dökme işlemi başlatıldı.

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak
Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak
Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak
Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak
Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Madencilik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak - Son Dakika
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