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Diyarbakır'a 2020 yılında turizm fuarı müjdesi

1 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde 2020 yılında Diyarbakır'da Bölgesel Turizm Fuarı düzenlenecek.

Diyarbakır'a 2020 yılında turizm fuarı müjdesi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde 2020 yılında Diyarbakır'da Bölgesel Turizm Fuarı düzenlenecek.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TÜRSAB Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Akyıl ve Diyarbakır Turizm Platformu DTSO Sözcüsü Alaaddin Tan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı makamında ziyaret etti. Diyarbakır'ın turizm ve fuar potansiyeli, fuar deneyimlerinin paylaşıldığı görüşmede 2020 yılında iki kurumun ortaklığında turizm fuarı düzenlenmesi kararı alındı.


DTSO 2019 yılında TÜYAP ile 10 yıllık fuar sözleşmesi imzalayarak, her yıl minimum 6 fuar düzenlenmesi için işbirliği sağladı. 2018 yılında gerçekleştirilen Gurme Fuarı'nı yaklaşık 131 bin kişi ziyaret etti. Kültür turizmi, sağlık turizmi ve gastronomi alanında önemli potansiyele sahip ve 1998 yılından beri her yıl fuar düzenleyen DTSO ve TÜYAP arasında sağlanan işbirliği ile 2020 fuar takvimi bölgenin ve ilin potansiyeline göre yeniden oluşturuldu. Bu kapsamda TÜRSAB ile yapılan görüşmede de kültür turizmi, sağlık turizmi ve gastronomi alanlarını içerecek şekilde bölgesel düzeyde bir fuar düzenlenmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının geliştirilmesi için ortaklık sağlandı.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, fuarın bölge illerinin katılımı ile düzenleneceği, bölgenin komşu olduğu ülkelerden ziyaretçiler alınacağı, hali hazırda Irak ve İran başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ile turizm sektöründe geliştirilen işbirliklerinin turizm ihracatına dönüşmesi için turizm fuarı kapsamında uluslararası organizasyonların planlandığını belirtti. - DİYARBAKIR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Diyarbakır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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