Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı

18.05.2022 15:25
Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı

Kararname ile Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, uğurlama programının ardından Mersin'den ayrıldı.

Kararname ile Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, uğurlama programının ardından Mersin'den ayrıldı.

Su, vali konağının önünde gazetecilere, Mersin'de 5 yıl görev yaptığını söyledi.

Kentteki tüm vatandaşlara teşekkür eden Su, "Burada kaldığımız süre içinde şahsıma ve aileme gösterilen teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradaki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdikleri destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Su, programa katılanlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Uğurlama programına, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı
Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı
Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı
Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı

YORUMLAR
500
Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı Vali Su, Mezitli'ye veda etti Vali Su, Mezitli'ye veda etti
Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement