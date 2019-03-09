Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a Bugüne Kadar 41 Milyar Liralık Yatırım Yaptıklarını Belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,...

Diyarbakır'a Bugüne Kadar 41 Milyar Liralık Yatırım Yaptıklarını Belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,...

35 dakika önce

Diyarbakır'a bugüne kadar 41 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler.

Diyarbakır'a Bugüne Kadar 41 Milyar Liralık Yatırım Yaptıklarını Belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,..., System.String[]
Diyarbakır'a bugüne kadar 41 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:27 Kaynak: AA

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