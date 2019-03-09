Diyarbakır'a Bugüne Kadar 41 Milyar Liralık Yatırım Yaptıklarını Belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
35 dakika önce
Diyarbakır'a bugüne kadar 41 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler.
Diyarbakır
'a bugüne kadar 41 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP
'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil
'e gönderirler." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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