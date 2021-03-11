DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti - Son Dakika

DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti

11.03.2021 17:15

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı yerlerine 95 palmiye ağacının dikilmesi Diyarbakırlılarca memnuniyetle karşılandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı yerlerine 95 palmiye ağacının dikilmesi Diyarbakırlılarca memnuniyetle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Ahmet Özkaraaslan, peyzaj, çevre düzenlemesi, yeşil kuşak, rekreasyon alanları, Diyarbakır Surlarının çevresiyle ilgili ciddi çalışmalarının olduğunu söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında kente özgü ağaçların yanında şehir peyzajında kullanılan komşu iklim ve illerde bulunan ağaçları da diktiklerini aktaran Özkaraaslan, bu kapsamda Akdeniz ikliminde kullanılan palmiye ağacı diktiklerini belirtti.

Şu ana kadar 95 palmiye ağacı diktiklerini ifade eden Özkaraaslan, devam eden çalışmalar kapsamında sayıyı 168'e çıkarmayı vurguladı.

Palmiye ağacının kentte yetişip yetişmeyeceği konusunda bazı tartışmaların olduğunu dile getiren Özkaraarslan, "Palmiye ağaçlarının birkaç türü var. En soğuğa dayanıklı, yaz sıcaklığı noktasında problemi olmayan kışın çok ekstrem - 20, -30 derecelerde ancak etkilenebilen Washingtonia dediğimiz çeşidini bu yıl ilk defa şehrin bulvarlarında ve havaalanı kavşağında kullandık. Bunlarla ilgili çok olumlu eleştiriler, beğeniler aldık.

Vatandaşların çok hoşuna gitti." dedi.

Özkaraaslan, "Yıllardan beri dikilmemiş, insanlar test etmemiş. Diyarbakır'da 2017 yılında palmiye ağaçları dikildi. Bu ağaçlar 4 kış gördü. Buna rağmen bitkilerimiz zümrüt gibi. Hiçbir problem yok." diye konuştu.

Meteorolojiden kendilerine günlük hava raporlarının geldiğini ifade eden Özkaraaslan, şunları kaydetti:

"Çok ekstra bir durum olduğunda sadece ağacın taç kısmını bağlamamız yeterli olur. Gövdesi herhangi bir soğuktan etkilenmez. Üste tek bir büyüme noktası var. Orayı korudunuz mu, görünen yapraklar isterse kurusun baharda tekrar yeşillenir. Diyarbakır'a çok güzel bir hava kattı. Hiçbir endişem yok. Diyarbakır'da palmiye olacak ve çok güzel olacak. Diyarbakır'a palmiye yakıştı. Diyarbakır Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olacak."

Kent sakinlerinden Uğur Atay, fırsat buldukça evinin yakınında bulunan Bağlar ilçesindeki Kardeşlik Parkı'nda spor yaptığını söyledi.

Parkta yer alan palmiye ağaçlarının dikkatini çektiğini dile getiren Atay, "Mardin Kızıltepe'de görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Yol üzerindeydi. Burada da görmek hoşuma gitti. Eskiden olsa yetişmeyebilirdi, kışları soğuk olduğundan. Küresel ısınma nedeniyle kışlar sert geçmiyor. Bu ağaçlar 4-5 yıldır var ve çürümedi, yetişiyor. Farklı yerlerde de yetişebilir. Güzel şehrimize böyle farklı şeylerin olması güzel, hoşumuza gidiyor." dedi.

Mehmet Osman Oduncu da palmiye ağaçlarının dikiminden memnun kaldıklarını belirterek, "Daha önce Diyarbakır'da görmediğimiz bir ağaç türü. Bunu da ilk kez görüyoruz. Çok memnun olduk bu ağacın Diyarbakır'a gelmesinden. Görsel açıdan çok zevkli oldu" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti
DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti
DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti
DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Belediye tarafından dikilen palmiye ağaçları kent sakinlerini mutlu etti - Son Dakika


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