Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez...
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Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:52 Kaynak: AA
'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin
'e Mardin Valisi Yaman, Van
'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
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