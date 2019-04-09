Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a Dolu ve Sağanak Uyarısı

Diyarbakır'a Dolu ve Sağanak Uyarısı

39 dakika önce

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları sağanak ve dolu yağışları konusunda uyardı.

Diyarbakır'a Dolu ve Sağanak Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları sağanak ve dolu yağışları konusunda uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır il genelinde sağanak ve dolu uyarısında bulundu. Açıklamada, "Alınan son radar görüntüleri ve yapılan son değerlendirmelere göre Diyarbakır il merkezinde görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının 1 saatlik periyotta yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:12 Kaynak: İHA

Dolu Yağışı, Diyarbakır, Güncel
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