Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR'A ENKAZ ÇALIŞMALARI İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI - Son Dakika

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