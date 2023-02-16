DİYARBAKIR'A ENKAZ ÇALIŞMALARI İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'A ENKAZ ÇALIŞMALARI İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

16.02.2023 17:55

DİYARBAKIR'a otobüsle gelen J.Ş.'nin valizinde 1 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi.

DİYARBAKIR'a otobüsle gelen J.Ş.'nin valizinde 1 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi. Polise verdiği ifadede, kente deprem nedeniyle oluşan enkaza yardımcı olmak amacıyla geldiğini söyleyen J.Ş. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Polis, yaptığı çalışmada J.Ş., isimli şüphelinin otobüsle kente geldiğini belirledi. Ekipler takip ettikleri J.Ş.?yi durdurdu. J.Ş.?nin elindeki valizde yapılan aramada kıyafetlerin altına saklanmış 1 kilo 940 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde polise deprem nedeniyle oluşan enkaza yardımcı olmak amacıyla geldiğini söylediği öğrenildi. J.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'A ENKAZ ÇALIŞMALARI İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'A ENKAZ ÇALIŞMALARI İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI - Son Dakika
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