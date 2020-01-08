Diyarbakır'a hizmet yolunda 100 günde DİSKİ - Son Dakika

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DİSKİ) 100 günlük çalışmaları ile 2020 yılı hedeflerinin aktarıldığı basın toplantısında konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, insanlığa yaşam kaynağı olan Dicle Nehri'nde oluşan atıklar ve kirletici etmenlerden arındırılmasıyla ilgili önemli projelerinin bulunduğunu, nehrin korunmasının DİSKİ'nin temel önceliği olduğunu belirtti.



Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, DİSKİ'nin 100 günlük çalışmaları ile 2020 yılı hedeflerinin aktarıldığı basın toplantısına katıldı. Kayapınar ilçesinde bir otel de gerçekleşen toplantıya Güzeloğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı, DİSKİ daire başkanları ile basın mensupları katıldı.



"7 ihaleden 17 milyon 300 bin lira tasarruf elde ettik"



5 ana başlıkta DİSKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılara aktaran Vali Güzeloğlu, "Çok önemsediğim ve Büyükşehir Belediyesi'nde örnek uygulamalarla hayata geçirdiğimiz tasarruf ve şeffaflık. Bunun alt başlıklarında mali disiplin ve şüphesiz alınan kararlar gelmektedir. DİSKİ'yi devraldığımız günden bugüne aylık gelirleri yüzde 44 oranında arttı. Bugün her kurum artık kendi öz gelirlerine dayalı bir sürdürüle birliliği öncelemek zorundadır. Bu doğrultuda DİSKİ'nin aylık gelirlerini 14 milyon 200 binden 20 milyon 500 bine çıkardık. Buna bağlı olarak en önemsediğimiz kavram tasarruf. Bugüne kadar gerçekleşen 7 büyük ihaleden, biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ'de tüm ihaleler internet yayını üzerinden herkese açık ve şeffaf şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yapılan 7 ihaleden toplam 17 milyon 300 bin liralık kamu gelir tasarrufu gerçekleşmiştir" dedi.



"69 milyon 464 bin 555 lira borç ödedik"



DİSKİ'yi önemli oranda bir borçla devir aldıklarını ve bugüne kadar toplam 69 milyon 464 bin 555 TL borç ödediklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Önceki ilk 8 ay ortalamasını esas alırsanız DİSKİ'nin borç ödeme kapasitesinde ayda yüzde 40 oranında bir artış gerçekleştirmişiz. Ortada 12 milyon 350 bin lira borç ödeme oranı 17 milyon 369 bin liraya çıkmıştır. Hedefimiz bu büyük borç yükünü en kısa zamanda bitirmek, DİSKİ'nin yatırım kabiliyetini yükseltmek ve borçların da sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bu noktada toplam borç yükümüz 605 milyon 83 bin 46 liradan 573 milyon 138 bin 85 liraya inmiştir. Bu anlamda hem borç ödeyen hem yatırım yapan bir kamu kurumu olma hedefine her geçen gün yürüyoruz. Kurum ve kuruluşlarda biriken DİSKİ'nin alacağının tahsilidir. Kurum ve kuruluşlardan tahsil ettiğimiz su borcu geldiğimiz günden bugüne aylık 1 milyon 668 bin 114 lira arttı. Mali disiplin ve denetimin sağlanması sonucu cari giderlerde yüzde 28 oranında tasarruf sağlandı. İlk 8 ayda 3 milyon 580 bin 841 lira olan cari giderler 1 milyon 295 bin 43 liraya düşürüldü. Yapacağımız yatırımların özellikle bunlar üzerinden düşünülmesini tasfiye ederim. Türkiye'de büyükşehirler arasında e-belediye sistemine geçen 3'üncü Büyükşehir Belediyesi biziz. İçişleri Bakanlığı'nın otomasyon yazılım uygulaması olan e-belediye sistemine geçiş yaparak 660 bin lira tasarruf sağladık" diye konuştu.



"Ekonomik durumu iyi olmayan 80 bin aboneye yüzde 50 indirim"



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla ekonomik durumu iyi olmayan ve tespit edilen 80 bin abonenin 1 Ocak 2020'den itibaren su faturalarında yüzde 50 indirim sağlayacaklarını belirten Vali Güzeloğlu, "Göreve geldiğimizde toplam abone sayısı 376 bin 202'idi, son 100 günde bu sayıyı 386 bin 390'a çıkardık. Böylelikle abonelendirme oranında yüzde 92 artış sağladık. Daha önce aylık 935 olan abone sayısını bin 972'ye çıkardık. Yüzde 60'lik kayıp kaçağı sonlandırmada kararlıyız. Abone dairemiz başlattığı çalışmaları seferberliğe dönüştürüyor. Yeni yılla birlikte özel ekiplerimizle merkez ve 13 ilçede sahada olacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR