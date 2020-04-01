Diyarbakır'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.



Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da dün gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi. Yağışların Diyarbakır'da kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıklamada, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve duyarlı olunması istendi. - DİYARBAKIR