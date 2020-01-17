Diyarbakır'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Diyarbakır'a mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Diyarbakır'da mevsimin ilk karı yağdı.

Diyarbakır'a mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Diyarbakır'da mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevindi.


Diyarbakır kent merkezinde yaşayan vatandaşlar, uzun bir aradan sonra yağan karla sevinç yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte parklara koşup oyun oynadı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Diyarbakır genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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