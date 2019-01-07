Diyarbakır'a Özel Posta Pulu
45 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığında, üzerinde şehrin tarihi mekanlarının fotoğrafının bulunduğu posta pulu bastırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, PTT
Genel Müdürlüğünün ortaklığında, üzerinde şehrin tarihi mekanlarının fotoğrafının bulunduğu posta pulu bastırdı.
PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, Atilla'yı makamında ziyaret ederek, başta Ongözlü Köprü olmak üzere tarihi mekanların resimlerinin üzerinde yer aldığı pulları takdim etti.
Atilla, projenin şehrin tanıtımına katkı sunacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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