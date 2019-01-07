Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a Özel Posta Pulu

Diyarbakır'a Özel Posta Pulu

45 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığında, üzerinde şehrin tarihi mekanlarının fotoğrafının bulunduğu posta pulu bastırdı.

Diyarbakır'a Özel Posta Pulu, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığında, üzerinde şehrin tarihi mekanlarının fotoğrafının bulunduğu posta pulu bastırdı.

PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, Atilla'yı makamında ziyaret ederek, başta Ongözlü Köprü olmak üzere tarihi mekanların resimlerinin üzerinde yer aldığı pulları takdim etti.

Atilla, projenin şehrin tanıtımına katkı sunacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:53 Kaynak: AA

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