Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi

Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi

13 dakika önce

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı ve 'Barış Pınarı Operasyonu' adını verdiği Fırat'ın Doğusu operasyonu için Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı.

Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı ve 'Barış Pınarı Operasyonu' adını verdiği Fırat'ın Doğusu operasyonu için Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı. Savaş uçakları Diyarbakır'daki filolara katılırken, üs komutanlığında izinlerin kaldırıldığı ve her an harekete geçme alarmı verildiği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi tehdit eden Suriye kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ortadoğu'ya en yakın hava üssü olan Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldırıldığı bildirildi. Pilotların her an harekete geçecek şekilde hazır olduğu hava üssüne Balıkesir ve Amasya Merzifon'dan 10 adet takviye savaş uçağı gönderildi. Güvenlik kaynakları Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesinin devam edeceğini dile getirdi.


Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığında izinlerin kaldırılmasıyla birlikte personelin her an operasyona hazır şekilde beklediği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG mevzileri boş kaldı
Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]