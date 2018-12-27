Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de
1 saat önce
TEKİRDAĞ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
TEKİRDAĞ'dan Diyarbakır
'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı. Tekirdağ
'dan Diyarbakır'a sevk edilen çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılarında oluşan askeri araçlar ve personellerin bulunduğu 26 vagondan oluşan tren, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa
Gar'ına ulaştı.
Garda verilen molanın ardında tren, Diyarbakır'a hareket etti.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: DHA
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