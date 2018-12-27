Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de (3)
25 dakika önce
ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR'LARA YÜKLENDİTekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı.
ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR'LARA YÜKLENDİ Tekirdağ
'dan Diyarbakır
'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep
'e ulaştı. TCDD Başpınar
Lojistik Şefliği'nde duran trenden indirilen bazı zırhlı araçlar, Suriye
'ye gitmek üzere TIR'lara yüklendi. Geri kalan zırhlı araçların ise Diyarbakır'a doğru yola çıkacağı bildirildi.
Mustafa KANLI-Taylan Yıldırım- GAZİANTEP, -
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:57 Kaynak: DHA
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