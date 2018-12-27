Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de (3)

Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de (3)

25 dakika önce

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR'LARA YÜKLENDİTekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı.

Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de (3), System.String[]
ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR'LARA YÜKLENDİ

Tekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı. TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'nde duran trenden indirilen bazı zırhlı araçlar, Suriye'ye gitmek üzere TIR'lara yüklendi. Geri kalan zırhlı araçların ise Diyarbakır'a doğru yola çıkacağı bildirildi.

Mustafa KANLI-Taylan Yıldırım- GAZİANTEP, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:57 Kaynak: DHA

Gaziantep, Suriye, Diyarbakır, Güncel
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