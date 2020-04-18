Diyarbakır'a ücretsiz dağıtılacak maskeler geldi - Son Dakika

Diyarbakır'a ücretsiz dağıtılacak maskeler geldi

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Diyarbakır'da 360 eczaneye teslim edilen maskeler, SMS alan vatandaşlara dağıtılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı için Diyarbakır'da maskeler eczanelere teslim edildi. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığının göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta Diyarbakır'da 360 eczaneye maskeler teslim edildiği ve vatandaşlara SMS gittikçe maskelerini alabilecekleri belirtildi.

Eczacı Hasan Ozan Ayzet, maskelerin halka teslim edilmesinde eczacılar olarak en ön safta görev aldıklarını söyledi. Diyarbakır'a da dün itibariyle maskelerin ulaştığını aktaran Hasan Ozan Ayzet, sözlerine şöyle devam etti:

"Ecza depoları aracılığıyla ve bizim 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odamızın organizasyonunda ecza depoları vasıtasıyla devletimizin göndermiş olduğu tüm maskeler eczanelerimize ulaşmış durumdadır. Biz, SMS ulaşan vatandaşlarımıza maskelerini eczanemize başvurdukları taktirde teslim ediyoruz. Bu anlamda eczanelerimize başvurdukları zaman vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını, bir panik havasında başvurmamalarını, ve yığılma olabilecek zaman dilimlerine dikkat edip en azından kapıda bekleyip bizim onlara rahatlıkla ve sosyal izolasyonu koruyarak hizmet vermemize yardımcı olurlarsa el birliğiyle inşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatmış olacağız. Maskelerini kodlarıyla birlikte istedikleri eczaneden alabilirler. Her kod ta beş adet maske temin edebiliyorlar vatandaşlarımız. İstedikleri yerden alabilirler. Uygulama henüz çok yeni. Belli eczanelerimiz daha yoğunluktadırlar. Bu anlamda ellerine ulaşacakları maskelerde farklılık olacaktır büyük ihtimalle. Ama şuanda maskeyle ilgili bir sorunumuz yok, elimizde mevcut. Maskeler haftada bir yine ecza depoları vasıtasıyla Valiliğimizden ecza depolarına, oradan da bizlere ulaştırılmış olacak. Görünen haftada bir. Bu uygulama oturdukça, ilerledikçe daha kısa aralıklarda da bizlere teslim edileceğini bekliyoruz. Şuanda her bir eczanemize 500 adet maske teslim edilmiş durumda. Diyarbakır merkezde yaklaşık 260 eczanemiz var. İlçelerle birlikte 360 eczane ve ecza depolarımız tüm eczanelerimize bu maskeleri ulaştırdılar. Eczacılar olarak çok önemli bir uyarımız var herkese. SMS kodu gelmeden eczaneye başvurmanız orada tamamen virüsün size bulaşma riskini artırıyor. Lütfen SMS kodu size ulaştığı zaman eczanenize başvurunuz, eczacı meslektaşım sizlere yardımcı olacaktır. Maskenizi sizlere teslim edecektir."