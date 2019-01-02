Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'a Zırhlı Araç Sevkiyatı

Diyarbakır'a Zırhlı Araç Sevkiyatı

46 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla batı illerinden Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'a Zırhlı Araç Sevkiyatı, System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla batı illerinden Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Batı illerinden Suriye sınırındaki birliklere takviye edilmesi amacıyla 40'a yakın askeri konvoy Diyarbakır'a ulaştı. 40'a yakın zırhlı araç ve tırlar 7. Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası giriş yaparak Suriye sınırına gönderilmesi için konuşlandırıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:41 Kaynak: İHA

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