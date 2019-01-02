Diyarbakır'a Zırhlı Araç Sevkiyatı
22 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla batı illerinden Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla batı illerinden Diyarbakır
'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Batı illerinden Suriye sınırındaki birliklere takviye edilmesi amacıyla 40'a yakın askeri konvoy Diyarbakır'a ulaştı. 40'a yakın zırhlı araç ve tırlar 7. Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası giriş yaparak Suriye sınırına gönderilmesi için konuşlandırıldığı öğrenildi.
(Murat Başal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:01 Kaynak: İHA
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