Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri

6 saat önce

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleriDİYARBAKIR Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri

DİYARBAKIR Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce alınan tedbirler kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye binasında görev yapan personelden hamile ve yasal süt izni kullananlar, engelli olanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalıkları olanlara 12 gün idari izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Adliye Hizmet Binası ile ek hizmet binalarında geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı. El dezenfektanlarının koridorlara konulduğu adliye binasının giriş kapılarında ayrıca kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

DURUŞMA VE KEŞİFLERE ERTELEME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca mahkemelerle koordineli olarak tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak konular dışında duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulamasının kullanılması kararı alındı.

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri

Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:07 Kaynak: DHA
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