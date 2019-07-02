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DİYARBAKIR Ağaca çarpıp, refüjü aşan otomobilin motoru koptu 3 yaralı

1 saat önce

Ağaca çarpıp, refüjü aşan otomobilin motoru koptu 3 yaralıDiyarbakır'da alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı yola geçerek durdu.

Ağaca çarpıp, refüjü aşan otomobilin motoru koptu 3 yaralı
Diyarbakır'da alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı yola geçerek durdu. Kazada, motoru yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Elazığ caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Muhabere kavşağında kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçti. Şans eseri başka otomobilin bulunmadığı karşı yolda güçlükle duran ve motor bölümü yerinden sökülerek yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ile sökülen motoru, ise çekiciye yüklenip otoparka götürüldü.
DİYARBAKIR Ağaca çarpıp, refüjü aşan otomobilin motoru koptu 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:12 Kaynak: DHA
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