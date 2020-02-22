Diyarbakır-aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti - Son Dakika

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Diyarbakır-aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti
6 saat önce
Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR-Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti
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