Diyarbakır-aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır-aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti - Son Dakika

Diyarbakır-aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti

6 saat önce

Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti.

DİYARBAKIR-Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti

Diyarbakır-aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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