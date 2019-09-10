Diyarbakır aileler ile partililer arasında gerginlik
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Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren aileler, bir PKK'lının, sosyal medyadan kendilerine yönelik yazdıklarını görünce öfkeyle HDP il binasına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:10 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren aileler, bir PKK'lının, sosyal medyadan kendilerine yönelik yazdıklarını görünce öfkeyle HDP il binasına girdi. Kayıp çocuklarının bulunması için önünde oturma eylemi yaptıkları il binasına giren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polislerin araya girmesiyle aileler, dışarı çıkarıldı. Bu sırada 5 yıldır kayıp oğlu Ramzan'ın (22) bulunması için dün oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Ambulansa alınan Üçdağ'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
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