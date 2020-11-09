Diyarbakır'da evlat nöbetinde 20'nci kavuşma - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ailesi Diyarbakır'da 434 gündür evlat nöbetinde olan aileler arasında bulunan PKK/KCK örgütü mensubu Y.Y.'nin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu açıkladı. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır'da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Y.Y.'nin ailesi, Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.