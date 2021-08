Diyarbakır ailelerinden HDP'ye siyah çelenkli protesto: "Bizim evladımızı HDP götürdü" - Son Dakika

Diyarbakır ailelerinden HDP'ye siyah çelenkli protesto: "Bizim evladımızı HDP götürdü"

ANKARA - Çocuklarının silahlı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır aileleri, HDP'yi protesto ederek Ankara'daki Genel Merkez binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Evlatlarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu gören ve evlat nöbeti tutan Diyarbakır ailelerinden Celil Bektaş ile Süleyman Aydın, HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önüne siyah çelenk bıraktı. Üzerlerinde çocukları Yusuf Bektaş ve Özkan Aydın'ın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle genel merkezin önüne gelen iki baba HDP'yi protesto ederek evlatlarının teslim edilmesini istedi.

"Evladımız gelene kadar biz HDP'nin peşini bırakmayacağız"

Çocuklarını dönene kadar HDP'nin peşinin bırakmayacaklarını söyleyen Baba Celil Bektaş, "Oğlum 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa götürüldü. Gençlik kollarında montu ve kimliği çıktı. Benim oğlum hasta. Bunlar kürdü temsil edemezler. Kürt biziz, hiçbir zaman kürtlüğümüzü inkar etmedik. Her zaman söylüyorum; Ankara'da Türküm, Diyarbakır'da Kürdüm, Trabzon'da Lazım. Bunlar ellerini bizim yakamızdan çeksin. Var olsun devletimiz yanımızdadır. Benim evladımın yer şu anda belli ama gelemez. Mayın döşemişler geleceği yere. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'üyüz. Her yerde her zaman diyoruz. Bizim evladımız gelene kadar biz HDP'nin peşini bırakmayacağız. Bizim evladımızı HDP götürdü. Şu anda çocuklar dönemiyorlar, mayın döşemişler. Her yere gideceğiz. Ben buradan CHP ve İyi Parti'ye de sesleniyorum; Samimilerse gelsinler bize destek versinler" dedi.

"Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyseniz geri getirin"

Bir diğer baba Süleyman Aydın ise, oğlunu 6 yıldır görmediğini belirterek, "HDP 6 yıldır benim oğlumu benden kopartmış. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Eylemimizin 723'üncü gününde anne ve babaları temsilen bugün Ankara'dayız. HDP'den tek bir milletvekili bile cesaret edip Kürt ailelere sahip çıkmıyor. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Eşim şu anda ilaç tedavisi görüyor. Bana sürekli 'dünya gözüyle oğlumu' göreyim diyor. Neden bizim çocuklarımızı PKK'ya satıyorlar. Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar, kürdü öldürüyorlar. HDP, açıklamasında diyorya; 'Doğu'da zulüm var' doğrudur, PKK zulmü var, HDP zulmü var. 9 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulümden başka bir şey değildir. Biz bunların kapısında kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızı dağa götürdüklerinde zaten öldük. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'üyüz. Vatanımıza asla ihanet etmiyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP'nin ve CHP'nin milletvekilleriyle de görüştük. Bize söyledikleri tek cevap, 'Bir şartla size sahip çıkarız. Çocuğunuzu devletten isteyin' diyorlar. Bizim çocuğumuzu devlet götürmemiş ki. Bizim çocuklarımızı CHP'nin arkadaşları, dostları götürmüş. Buradan HDP'ye sesleniyoruz; Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyseniz geri getirin" şeklinde konuştu.