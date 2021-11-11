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Diyarbakır'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı

11.11.2021 13:58
Diyarbakır'da

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok antibiyotik reçetelenen bölge olduğunu belirterek, "Her ne kadar düşüş elde edilmiş olsa bile." dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok antibiyotik reçetelenen bölge olduğunu belirterek, "Her ne kadar düşüş elde edilmiş olsa bile." dedi.

TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi iş birliğiyle Diyarbakır'da, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Aksoy, Sağlık Bakanlığınca akılcı ilaç kullanımı kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımını öncelediklerini söyledi.

"Dünya için ciddi sorun haline gelen antimikrobiyal dirençle mücadele için antibiyotiklerin akılcı kullanımlarının sağlanmasını olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Antibiyotikler insan hayatına katkılar sunan bir ilaç grubudur. Tedavüle girmesiyle insan hayatını 6-8 yıl uzatmıştır ancak yeni antibakteriyellerin kullanıma girmemiş olması da ciddi bir sorundur." diyen Aksoy, antibiyotik kullanımına ilişkin bazı verileri paylaştı.

Aksoy, "Türkiye'de 2020'de en yüksek antibiyotik reçetelemesi Şanlıurfa'da bulunuyor. Ondan sonra Adana, Hatay, Mardin ve Diyarbakır gelmekte. Güneydoğu bölge illerinde kıyaslama yapacak olursak bölge ortalaması yüzde 32,29'dur. Antibiyotik reçetelemesinde Türkiye ortalamasının altındaki iller arasında bölge illerimiz bulunmuyor. Adıyaman yüzde 25,54 ile en düşük seviyede. Güneydoğu en büyük antibiyotik reçetelenen bölgemizdir, her ne kadar düşüş elde edilmiş olsa bile." ifadesini kullandı.

Toplantıya, çevrimiçi katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise "Kovid-19 pandemisinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına akılcı yaklaşım" konusunda sunum yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de akılcı antibiyotik kullanımı konusunun kendileri için önemli olduğunu belirterek yanlış ve gereksiz kullanımdan kaçınmak gerektiğini aktardı.

Toplantıya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay da katıldı.

Diyarbakır'da Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme toplantısı
Diyarbakır'da Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme toplantısı
Diyarbakır'da Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme toplantısı
Diyarbakır'da Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme toplantısı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Antibiyotik, Diyarbakır, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme' toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı - Son Dakika
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