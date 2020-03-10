Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak - Son Dakika
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Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak

6 saat önce

Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacakDİYARBAKIR Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN arasında akıllı şehir çözümlerine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak

DİYARBAKIR Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN arasında akıllı şehir çözümlerine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla akıllı şehir izleme ve yönetim sistemi oluşturulacak.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Diyarbakır için akıllı şehir çözümlerine yönelik iş birliği anlaşmasını imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında, akıllı ulaşım, trafik yönetimi, alternatif enerji kaynakları, çevre uygulamaları, vatandaşa ulaşım, şehir iletişim altyapısı, akıllı ödeme sistemleri ve akıllı şehir izleme ve yönetim sistemi oluşturulacak.

İş birliği anlaşması imza töreninde konuşan Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ı 21'inci yüzyılın bilgi teknolojisi temelinde akıllı bir şehir konumuna taşımak noktasında bir büyük iradeyi hayata geçireceklerini söyledi. Akıllı şehir bağlamında ASELSAN ile Diyarbakır arasında yeni bir gücün doğacağını aktaran Vali Güzeloğlu, "İnsana bağlı ve insan merkezli hayatı kolaylaştıran, teknolojiyle bütünleştiren, keyif sunan, her alanda ve her adımda hissedilen bir büyük dönüşüm, bu günden itibaren Diyarbakır'da başlıyor" dedi.

'DİYARBAKIR'DA BU PROJENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ'

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de ASELSAN'ın 45 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, elde ettikleri birikimi ve çözüm yollarını Diyarbakır'da da hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Görgün şunları söyledi:

"ASELSAN'ın 45 yıldır ülkemize yaptığı hizmeti, elde ettiği birikimi, tecrübeyi, sistem, mühendislik ve tasarım anlamındaki geliştirdiği çözümleri, son dönemlerde özellikle ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak adına ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık alanlarını baz alarak, geleceği özellikle şehirlerde şehir yaşamına yönlendirecek, beklentileri de karşılayacak ve çözümleri oluşturabilecek çalışmalar içine girmiştir. Bu çalışmaların uygulama örneği olarak Diyarbakır'da böyle bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz."

Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
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