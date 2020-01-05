Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu - Son Dakika Spor

Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Futsal Ligindeki temsilci Alipaşa'nın 1. eleme grubundaki rakipleri belli oldu.

Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Futsal Ligindeki temsilci Alipaşa'nın 1. eleme grubundaki rakipleri belli oldu.


2019 - 2020 TFF Futsal Ligi, 1. eleme grup müsabakaları kuraları çekildi. Diyarbakır'ı bu ligde başarıyla temsil eden Alipaşaspor, Konya A Grubunda yer aldı. 13-17 Ocak tarihleri arasında Konya'da gerçekleşecek müsabakalarda, Alipaşaspor'un rakipleri Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Adana Seyhan Belediyespor oldu. TFF Futsal Ligi 1. eleme grubu müsabakaları, 13-17 Ocak 2020 tarihinde Konya ve Ankara'da oynanacak maçlar ile başlayacak. 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde ise Kocaeli ve Erzurum illerinde 1. eleme grubu müsabakaları oynanacak.


TFF Futsal Ligi'nde 25 takım mücadele edecek. 1. eleme grubu maçları sonucunda toplam 12 takım 2. eleme grubuna yükselecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum
Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
20:30 Denys Harmash Çaykur Rizespor'da - Son Dakika Spor
20:28 Deny Harmash Çaykur Rizespor'da - Son Dakika Spor
20:27 Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sürprizi - Son Dakika Spor
20:26 Shane Larkin coştu, Anadolu Efes kazandı! - Son Dakika Spor
20:23 Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor
17:04 Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:38:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]