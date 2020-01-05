Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu

Diyarbakır'ın Futsal Ligindeki temsilci Alipaşa'nın 1. eleme grubundaki rakipleri belli oldu.



2019 - 2020 TFF Futsal Ligi, 1. eleme grup müsabakaları kuraları çekildi. Diyarbakır'ı bu ligde başarıyla temsil eden Alipaşaspor, Konya A Grubunda yer aldı. 13-17 Ocak tarihleri arasında Konya'da gerçekleşecek müsabakalarda, Alipaşaspor'un rakipleri Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Adana Seyhan Belediyespor oldu. TFF Futsal Ligi 1. eleme grubu müsabakaları, 13-17 Ocak 2020 tarihinde Konya ve Ankara'da oynanacak maçlar ile başlayacak. 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde ise Kocaeli ve Erzurum illerinde 1. eleme grubu müsabakaları oynanacak.



TFF Futsal Ligi'nde 25 takım mücadele edecek. 1. eleme grubu maçları sonucunda toplam 12 takım 2. eleme grubuna yükselecek. - DİYARBAKIR