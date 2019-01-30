Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Amatör Ligde Heyecan Devam Ediyor

Diyarbakır Amatör Ligde Heyecan Devam Ediyor

37 dakika önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor.

Diyarbakır Amatör Ligde Heyecan Devam Ediyor, System.String[]
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor.

Bismil 1936 Spor'un 33 puanla lider olduğu ligde, Bismil 21Sportif ise 32 puanla ikinci sırada yer alıyor. 30 puanlı Çermikspor'un üçüncü, 29 puanlı Erganispor'un dördüncü sırada yer aldığı ligde, 28 puana sahip olan Yenişehir Belediyespor beşinci sırada bulunuyor. Altıncı sırada yer alan Çınar Belediyespor'un ise 27 puanı yer alıyor. 8'nci sırada yer alan ve şampiyonluk şansı olan Ergani Gençlerbirliği ise 25 puanla 7'nci sıradaki yerini koruyor.

İlçe takımlarının şampiyonluk için büyük bir yarış içinde yer aldığı ligde, yarış her geçen gün kızışıyor. 33 puanla lider olan Bismil 1936 Spor, avantajlı gözükürken, diğer takımlar ise yarıştan kopmamak için işi sıkı tutuyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Bismil, Nefes Nefese Dizisi, Futbol, Diyarbakır, Spor
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