Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Amatör Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Diyarbakır Amatör Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

5 dakika önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde tüm gözler Diyarbakırspor-Silvan 21 Spor maçına çevrildi.

Diyarbakır Amatör Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde tüm gözler Diyarbakırspor-Silvan 21 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor maçına çevrildi.


İlk hafta maçında Yenişehir Belediyespor'u 4-0 yenerek sezona iyi başlayan Diyarbakırspor, Yolspor'u 1-0'la geçen Silvan 21 Spor'la pazar günü Seyrantepe tesislerinde karşı karşıya gelecek. Diyarbakırspor'a tahsis edilen ve daha önce Amedspor'un maçlarına ev sahipliği yapılan 3 bin seyirci kapasiteli sahada oynanacak karşılaşma saat 15.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki önemli rakipleri arasında sayılan Silvan 21 Spor'u yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.


Yıllar sonra yeniden ayağa kalkması kentte ve bölgede heyecan yaratan Diyarbakırspor, taraftarlarından destek bekliyor. Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, "Her sene bir lig çıkmak hedefiyle başladığımız bu yolculukta önemli bir sezona başladık. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Diyarbakırspor büyüktür, her zaman büyük düşünür ve her maça kazanmak için çıkar. Taraftarlarımızı, spor kamuoyunu yanımızda görmek istiyoruz. Diyarbakırspor onların desteğiyle hak ettiği yere gelecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Silvan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu!
Napoli, Genk ile 0-0 berabere kaldı Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Amatör Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]