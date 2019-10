Diyarbakır Amatör Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde tüm gözler Diyarbakırspor-Silvan 21 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor maçına çevrildi.



İlk hafta maçında Yenişehir Belediyespor'u 4-0 yenerek sezona iyi başlayan Diyarbakırspor, Yolspor'u 1-0'la geçen Silvan 21 Spor'la pazar günü Seyrantepe tesislerinde karşı karşıya gelecek. Diyarbakırspor'a tahsis edilen ve daha önce Amedspor'un maçlarına ev sahipliği yapılan 3 bin seyirci kapasiteli sahada oynanacak karşılaşma saat 15.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki önemli rakipleri arasında sayılan Silvan 21 Spor'u yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.



Yıllar sonra yeniden ayağa kalkması kentte ve bölgede heyecan yaratan Diyarbakırspor, taraftarlarından destek bekliyor. Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, "Her sene bir lig çıkmak hedefiyle başladığımız bu yolculukta önemli bir sezona başladık. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Diyarbakırspor büyüktür, her zaman büyük düşünür ve her maça kazanmak için çıkar. Taraftarlarımızı, spor kamuoyunu yanımızda görmek istiyoruz. Diyarbakırspor onların desteğiyle hak ettiği yere gelecektir" dedi. - DİYARBAKIR