Diyarbakır Ambulans Helikopter, Kazada Ağır Yaralanan Sürücü İçin Maç Oynanan Sahaya İndi

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Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu