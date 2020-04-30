DİYARBAKIR Amca-yeğen koronavirüsü yendi - Son Dakika
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DİYARBAKIR Amca-yeğen koronavirüsü yendi

6 saat önce

Amca-yeğen koronavirüsü yendiDİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yaşayan Mehmet Nuri Çerkezoğlu (61) ile yeğeni Güven Çerkezoğlu (36) yakalandıkları koronavirüsü yenmeyi başardı.

Amca-yeğen koronavirüsü yendi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yaşayan Mehmet Nuri Çerkezoğlu (61) ile yeğeni Güven Çerkezoğlu (36) yakalandıkları koronavirüsü yenmeyi başardı. Mehmet Nuri Çerkezoğlu, iyileşmesinde organik beslenmesi ile sigarayı bırakmasının önemle etken olduğunu belirterek, "Çoğunlukla organik besinlerden besleniyoruz. Bağışıklığımın kuvvetli olmasını buna borçluyum. Sigarayı da 12 yıl önce bıraktım. En çok da ona borçluyum. Eğer sigara içiyor olsaydım daha tehlikeli olurdu" dedi.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Nuri Çerkezoğlu ile şoförlük yaparak geçimini sağlayan yeğeni Güven Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı. Amca-yeğen, tedaviye alındıkları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde oluşturulan Pandemi Hastanesi'nde 6 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANDIĞINI ÖĞRENEMEDİ

27 Mart'ta rahatsızlandığı, hastaneye tedaviye alındığında yapılan incelemede koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen 2 çocuk babası Mehmet Nuri Çerkezoğlu, 17 gün süren tedavisinde koronavirüsü yendiğini anlattı. Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının kendisiyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini ifade eden Çerkezoğlu, virüse nasıl yakalandığını öğrenemediğini kaydetti. Taburcu olduktan sonra 14 gün karantina alındığını belirten Çerkezoğlu, "Taburcu olduktan sonra eve geldim. 14 gün karantinada kalacağımı söylediler. Bugün 17'nci günüm. Ama ben yine evde kalıyorum. Yemeğimi ayrı yiyorum. Herkesin evde kalmasını öneriyorum. Koronavirüse yakalandığım için akciğerimde zarar gördüm. Herkes kendini korusun" dedi.

'GÜÇLÜ BAĞIŞIKLILIK SAYESİNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİM'

Bağışıklığının güçlü oluşunu köy hayatı, organik beslenme ve yıllar önce sigarayı bırakmasına borçlu olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu sayede koronavirüsü yendiğini söyledi. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Köy havası güzeldir. Burada organik besinlerden besleniyoruz. Bağışıklığımın kuvvetli olmasını buna borçluyum. Çünkü yaşlıyım. Öyle olmasa 6 günde çıkamazdım. Sigarayı da 12 yıl önce bıraktım. En çok da ona borçluyum. Eğer sigara içiyor olsaydım daha tehlikeli olurdu. Çünkü kalp hastasıyım ve tansiyonum var. Geçen yıl safra kesesi ve göbek fıtığından ameliyatı oldum."

KORONAVİRÜSÜ 6 GÜNDE YENDİ

Şoförlük yaparak ailesini geçindiren 6 çocuk babası Güven Çerkezoğlu da, amcasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çalıştığı iş yerindeki şefinin öneresiyle test yaptırdığını söyledi. Öneri üzerine yaptığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını anlatan Çerkezoğlu, tedavinin ardından koronavirüsü yendiğini ifade etti.

'ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM, SARILAMIYORUM'

Amcası Mehmet Nuri Çerkezoğlu ile birlikte Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Pandemi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyleyen Çerkezoğlu, tedavisinin 6 gün sürdüğünü ifade etti. Çocuklarına sarılamadığını üzüntüyle anlatan Çerkezoğlu, "Amcamla aynı hastanedeydik ama görüşemedik. İlk gün yer ayarlanana kadar yaklaşık 2 saat onun yanında kaldım. Ondan sonra odaya geçtim. Herkesin ağrısı farklı oluyor. Ben göğsümden çok şikayetçiydim amcam da öksürüyordu. Hastaneden çok memnundum. Bize yardımcı oldular, destek oldular. Onlar bizim için sürekli çalışıyorlardı. Allah razı olsun onlardan. Herkesin koronavirüs kurallarına uymasını istiyorum. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Her an her yerde bu hastalık var. Ne zaman geçeceği belli değil. Bu hastalık bende hasar bıraktı. Göğsümde hala sızı var. Ne zaman geçeceği de belli değil. Günler biraz zor geçiyor. Çocuklarımı göremiyorum, sarılamıyorum. Öpemiyorum. Yemeğim, tabağım hepsi ayrı. Lavaboya gittiğimde izole ediyorlar. Eşim çok destek çıkıyor ve her konuda yardımcı oluyor. Karantinadan sonra işime devam edeceğim" dedi.

DİYARBAKIR Amca-yeğen koronavirüsü yendi

Mehmet Nuri, Koronavirüs, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:00 Kaynak: DHA


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