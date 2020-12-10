Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemini sürdüren aileler adına açıklama yapan abla Aysun Adıyaman, HDP'nin her alanda insan haklarından bahsettiğini ve insan haklarını savundukları iddiasında olduklarını söyledi.

Adıyaman, şöyle konuştu:

"9, 12, 15 yaşındaki halkın çocuklarını özellikle de Kürt çocuklarını, HDP denilen parti, taşeron, hain örgüte kaçırıyor. Çocukları örgüte teslim edip para karşılığında satmaktadırlar. Peki, nerede bu partinin savunduğu insan hakları? Bu partinin savunduğu insan hakları reşit olmayanı, hasta, engelli, kız, erkek çocuklarını ailelerin bağrından koparıp hain terör örgütüne satmak mıdır? Bunların savunduğu insan hakları bu mudur? Diyarbakır anneleri olarak buradan HDP'ye sesleniyoruz: Sizin insan hakları savunuculuğunuz çocukları satmak mıdır? Bu anne babaların insan hakları yok mu? Kaçırılan çocukların insan hakları yok mudur? Bunu toplumun vicdanına sunuyoruz."

Annelerden Ayşegül Biçer ise, başlattıkları evlat nöbeti nedeniyle defalarca tehdit ve hakarete uğradıklarını dile getirdi.

"Biz insan, anne baba değil miyiz?" diyen Biçer, şunları dile getirdi:

"Bu anneler hiçbir şeyden korkmuyor. Hiçbir şey onları yıldırmayacak. Hakları olan evlatlarını alıncaya kadar bu mücadelelerini sürdürecekler. Sonunda ölüm dahi olsa. Bu eylem yıllarca sürse bile, hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."

Oturma eyleminde yer alan baba Celil Begdaş da, oğlunun 19 ay önce HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını belirtti.

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını kaydeden Begdaş, "Burada HDP'nin hakaretine uğruyoruz. Burada anneler, babalar ağlıyor. Kış, hastalık demeden hepsi ağlıyor. HDP'ye sesleniyorum: İnsan haklarından bahsediyor. Peki, bu dokuz yaşındaki çocuğun hesabını kim verecek? Benim hasta oğlumun hesabını kim verecek? Biz insan değil miyiz? Bize insan hakları yok mudur?" diye konuştu.